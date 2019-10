Politiet går for lensmannskontor ved Herøy rådhus

Nyhende

– Eg er glad for at dette no er på plass, og det er ei løysing som eg trur både tilsette og innbyggarane vil bli veldig fornøgde med, seier lensmann Tor Sæther i pressemeldinga.

Politiet gjer det klart at dei forventar at bygget er innflyttingsklart før jul i 2020. Det skal i utgangspunktet ikkje vere noko problem, då Herøy kommune har køyrt tilbodskonkurranse med entreprenørane parallelt.

– Det er positivt at kommunen legg til rette for at politiet kan halde til i kommunens nybygg. Slik kan vi dra god nytte av kvarandres nærleik, kunnskap og informasjon ved både små og store hendingar i Herøy og Sande, seier Sæther.

Leigeavtalen mellom Herøy kommune og politiet er på 20 år.

