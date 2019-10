Hall-finansieringa framleis ikkje løyst

Nyhende

Saka knyter seg til utvidinga av fleirbrukshallen på Larsnes, der ein kombinasjon av manglande økonomistyring og uklåre avtalar mellom Larsnes IL og Sande kommune førte til strid mellom partane.

Blussa opp i fjor

Saka blussa opp att i desember i fjor, i høve ein søknad om spelemidlar til eit prosjekt Larsnes IL har på Larsnes; bygging av sanitærhus. Då den søknaden var oppe i kommunestyret i fjor, opplyste ordføraren at Larsnes IL og kommunen hadde landa ein avtale om at idrettslaget skulle betale 1,5 mill. kr ekstra for hallen.

– Det er for idrettslaget sin del ein rabattert avtale, der vi strekte oss langt, sa dåverande ordførar Dag Vaagen.

Fleirbrukshallen og kostnadsfordeling dukka opp igjen som tema då kontrollutvalet i Sande hadde møte sist veke. Til møtet hadde varamedlem Torbjørn Rekdal sr. stilt spørsmål om kommunestyret har vedteke at Larsnes IL skal vere med på å betale sløydsal, klasserom og oppussing av den «gamle» gymsalen til skulen.

Rådmannen svara «nei» på desse spørsmåla. Men frå møtet i kontrollutvalet heiter det:

– Problemstillingane knyter seg til momskompensasjon i høve til bruken og den andre finansieringa der kommunen og Larsnes idrettslag ikkje har funne fram til ei endeleg løysing. Dette også sett i lys av kommunen sine behov for meir areal til skulen/undervising.

Kontrollutvalet opplyser vidare at rådmannen no skal ha møte med leiar i Larsnes IL for å kome vidare, slik at saka skal få ei endeleg løysing.

Ei anna side av saka er at rådmannen i kontrollutvalsmøtet la til grunn dette: «Habilitetsproblematikken for personar i kommuneadministrasjonen og det politiske miljø i høve idrettslaget vart og nemnt. Her må ein forvente ryddigheit framover, ikkje minst for kommunen sitt omdøme».

Vil møte idrettslagsfolk utan bindingar til kommunen

Rådmann Trond Arne Aglen seier til Vestlandsnytt at summen framleis ikkje er betalt inn. Han varslar Larsnes IL at han i den vidare dialogen med dei vil møte representantar frå idrettslaget som ikkje har direkte bindingar til kommuneadministrasjonen.

Til dømes er LIL-leiar Bård Dalen kommunalleiar, og dermed rådmannen sin næraste underordna.

– Avtalen på 1,5 mill. er skriftleg, og heilt klar. På same tid, er det like klart at kommunen må fylgje reglane for MVA-kompensasjon for idrettsbygg. Saka treng ryddigheit i alle ledd, forklarar rådmannen.