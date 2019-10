Arnulf Goksøyr og Robert Myklebust om lensmannskontor-nyheita:

- Dette er vi usedvanleg nøgde med

Det er no klart at politiet vel Herøy kommune sitt tilbod for nye lokale til Herøy og Sande lensmannskontor. Ordførar Arnulf Goksøyr er positivt overraska over kor lenge politiet ynskjer å leige lokale med kommunen.