Her slår Myklebust mellom anna fast at levetida for svært mange av dei kommunale bygga er overskriden, med auka risiko for samanbrot av einskilde bygningsdelar som resultat. Andre bygg, som ikkje har overskride levetida, er også prega av dårleg kvalitet.

Årsaka til den negative utviklinga i bygningsmassen er ifylgje Myklebust fyrst og fremst mangel på pengar til vedlikehald. Ei anna årsak er dårleg kvalitet ved utbygging av bygningane.

Auka risiko

For eigedomsavdelinga fører dette til auka risiko for uførutsette hendingar som både stel tid frå alt som er planlagt og som medfører stadig større kostnader for avdelinga. Avdelingsbudsjettet for dette, som har vore ein million kroner i året, har i fleire år blitt overskride.

Åtvarar mot brann

Myklebust peikar særleg på risikoen for brann på grunn av dårlege elektriske anlegg og fare for vasslekkasje og etterfylgjande skadar.

– Vi åtvarar om at brann i kommunale bygg er sannsynleg og at vi med vidareføring av dagens drift ikkje har moglegheit til å utbetre dei avvika som er melde, skriv Myklebust.

Han ser føre seg stadige pålegg frå offentlege tilsyn og mogleg dagmulkt og overtredingsgebyr om ikkje noko blir gjort for å betre den vanskelege situasjonen.

Stadig mindre pengar

Myklebust viser til at avdelingane han leier har fått stadig mindre pengar å drive vedlikehald med dei seinare åra. På grunn av lønsutviklinga og stadig auka byggekostnader har vedlikehaldet måtte vike plass for å sikre andre forhold i avdelinga.

Ifylgje eigedomsleiaren ligg dagens vedlikehaldsbudsjett på under ein tredel av det det skulle ha vore. Budsjettet bør vere på minimum hundre kroner per kvadratmeter bygningsmasse for å hindre ytterlegare negativt vedlikehaldsetterslep. Sidan dette truleg ikkje er mogleg understrekar han kor viktig det er at investeringsbudsjettet blir nytta til større investeringstiltak som ryddar opp i vedlikehaldsetterslepet.

Verken nedbemanning eller nedlegging av tenester er ifylgje Myklebust nokon farbar veg å gå for å betre vedlikehaldssituasjonen. Svaret blir dermed kort og godt: Meir pengar.