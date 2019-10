Nyhende

Som innfødde rundingar har me fått kjærleiken til øya vår, fuglane og naturen elles inn med morsmjølka. Ingen av oss er likegyldige til det som skjer rundt oss i naturen – både nært og fjernt. Eg trur nok at det gjeld for dei fleste av oss, uansett fødestad. Men det betyr ikkje at me er einige om tingas tilstand. Nokre av oss er skeptiske til alle desse dystre klimafakta som vert presenterte for oss, medan andre går inn i klima-/naturkampen med liv og sjel. Underteikna er nok medlem av siste kategorien. Det kjennest som knivstikk i hjartet når naturen må lide for menneska si ukunne og dårskap.

Heldigvis har mange no fått auga opp for galskapen, og grupperingar til støtte for både det eine og det andre poppar opp rundt om i landet.

Her på bjerget er det to ting som opptek oss no: Plast og vindturbinar! Turbinane skal me kome tilbake til ved eit seinare høve.

Denne gongen gjeld det den store stygge ulven som et opp livet i havet, forureinar heile landskap i fattige land, som stadig vert delt opp i mindre og mindre einingar til den til slutt et seg inn i våre eigne blodbaner og innvolar. PLAST har vorte eit skjellsord!

I Noreg er me heldige. Her har me gode panteordningar for flasker og resirkulering av plastavfall, og ei haldningsendring til dette avfallet har spreidd seg blant både unge og eldre. Dette er gledeleg! Likevel har me ein lang veg å gå! Når fuglefjellet på Runde har vorte eit plastfjell, då veit me at utviklinga har gått i feil retning. Her må det verkeleg settast i gang tiltak som kan betre på/ redusere skadeomfanget av plasten i havet! Mange er dei som forskar på dette, mange er dei som verkeleg vier livet sitt til slikt arbeid, og mange er me som fortvilt prøver å bøte på skadane for komande generasjonar. Heldigvis er dei unge svært godt rusta til å ta opp kampen etter oss, både med kunnskap og innsatsvilje. FN sine berekraftsmål står i sentrum både for dei og oss.

Mesteparten av plasten i havet kjem ikkje frå oss nordmenn. Den kjem frå den fattige delen av verda. Der dei ikkje har høyrt om mikroplast eller opphoping av CO2. Der nok mat til familien tek all tid og energi.

Sidan 1991 har eg vore engasjert i Indias Barn; ein organisasjon som jobbar blant dei fattigaste av dei fattige i India. Eg har mange sterke inntrykk frå reisene mine til dette vakre landet. Kort samanfatta kan eg seie at det nyttar å hjelpe! Gjennom å sikre utdanning, spesielt til jenter, får desse borna ei trygg framtid, vekk frå den verste fattigdomen.

Men situasjonen rundt leveområda deira vert berre verre og verre. Forureining, søppel, og spesielt plast, er eit stadig større problem i prosjektområda våre i India. Kvar dag vert det dumpa tonnevis med plast på åker og eng. Der vert det liggjande eller skylt til havs ved neste regnskur. Store berg med plast og anna skrot! Det vert fort samanlikna med tilhøva her heime: I India er der plastfjell med beitande fuglar – på Runde er der fuglefjell med plast! Begge like øydeleggjande for sine økosystem, om enn på kvar si side av jordkloden vår.

Kloakk og giftig avfall vert mange stadar sloppe rett ut i elvar eller i havet. Forureining reduserer avlingar og dermed inntekts- og livsgrunnlaget til millionar av menneske. I slummen og på landsbygda vert søppel og plast brent under open himmel. Dei klimavenlege løysingane som finst i dag, har ikkje desse menneska sjanse til å ta del i. Utan nok inntekt til å få dekkje sine basisbehov som mat og tak over hovudet, vert klimatiltak noko heilt sekundært. Forståeleg nok! I enkeltestorbyar finst det plastgjenvinningssystem, men ofte med løysingar som i seg sjølv er svært forureinande.

Indias Barn jobbar i 156 landsbyar i India. To av desse er Herøy Village (Rajmachi) og Sunnmøre Village (Sateri). I desse to landsbyane har folket i Herøy bygd hus, skule, samfunnshus og brønnar, og dei er fadrar til borna her. Eg har besøkt desse landsbyane mange gongar, og dei klarar seg fint.

MEN, sist eg var der flaut også desse to prakteksemplara av landsbyar over av plast! Det vart halde opplysningsmøte om plast og dei skadane dette kunne medføre. Etter møtet, såg eg mange som plukka opp rusk og rask, men neste problem var: Kvar skal dei gjere av det? Her var ingen stad ein kunne kvitte seg med plasten på ein miljøvenleg måte!

I mars i år arrangerte Indias Barn ein plastryddeaksjon saman med Empower, ein norsk sosial entreprenør. Dei har utvikla ei betalingsløysing for plastinnsamling basert på suksessen med panting av flasker i Noreg. Dette gjer plastinnsamling til ei ekstra inntektskjelde for innbyggjarane i landsbyane, samt at ein får sikra ei miljøvenleg gjenvinning eller nedbryting av plasten. Gjennom identifisering og sporing av plasten sin veg, er målet at plastleverandørane i framtida også skal ta sin del av rekninga for oppryddinga.

No vert det starta opp eit pilotprosjekt med målsetting om å rydde landsbyane «våre» for plast. Slik kan det skapast nye arbeidsplassar, familiane får ei kjærkomen ekstrainntekt gjennom plastpanten, og både lokalmiljø og verdshava vert reinare.

Denne løysinga kan takast i bruk over heile verda. Men India spelar ei avgjerande rolle for å oppnå FN sine klima- og berekraftsmål. Dei aller fleste indarane bur på landsbygda, og får ein ikkje med seg desse på klimavenlege løysingar, ja, då lykkast ein ikkje uansett kva ein gjer i storbyane. Indias Barn er klare til å stille opp lokalt i India! Me har etter kvart kjennskap til kvar problema er størst, samt mannskap til å gjere jobben!

Viss DU vil ta del, er det nok å få seg eit fadderbarn i India! Då er du med å på å spreie kunnskap om problemet, noko som ofte kan vere halve løysinga! Der er alltid born som treng ei hjelpande hand, kanskje meir no enn før. Verda har vorte vanskelegare, problema større å handtere.

Men ein kan ALDRI gi opp! Då er iallfall slaget tapt! Saman kan me gjere ein skilnad – både for våre små medmenneske og den hjelpetrengande jorda vår.