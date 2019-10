– Alle kan bli med

Nyhende

– Vi oppmodar spesielt bedrifter i Fosnavåg sentrum til å stille ein gjeng på kanskje 4–6 personar. Då får dei gå eller springe for ei god sak, og så er det ein fin måte å møte kvarandre på.

Det seier Camilla Storøy, som var den som først kom på ideen om å arrangere eit rådhusløp, medan ho sat som konstituert ordførar for to år sidan.

Den gongen var det tilsette på rådhuset som sprang, og for kvar runde kvar enkelt tilbakela rundt rådhuset, vart det donert eit beløp frå nokon dei kjende. Det heile gjekk så bra at suksessen vart gjenteken i fjor.

– Dei beste hadde 16 rundar rundt rådhuset. Vi har fått inn om lag 20.000 kroner begge åra, seier Storøy.

Utvidar

I år vert løpet tradisjon. Dessutan vert det utvida.

– No vert det ei litt større runde i sentrum, seier Frank Robert Stenersen, som sjølv har arbeidsplassen sin på rådhuset. I år var den han som tok initiativet til løpet, og som ringde til Storøy for å få til ein repetisjon.

– Spør venner og familie om å sponse litt og bli med på løpet, oppmodar Storøy og Stenersen.

Oppmøte er på Rådhusplassen førstkomande fredag kl. 15.00.

TV-aksjonen 2019

I år går TV-aksjonen (20. oktober) til inntekt for CARE sitt arbeid for å skape eit betre liv for kvinner i nokre av verdas mest sårbare område.

– TV-aksjonen skal gi kvinner moglegheit til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få si stemme høyrt, heiter det på TV-aksjonen sine heimesider, blimed.no.

CARE er ein global bistandsorganisasjon som jobbar for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferd.

– CARE skal gi minst 400.000 kvinner moglegheit til å starte eiga bedrift, få eiga inntekt, starte eigne spare- og lånegrupper og få ei røyst i politikken og i lokalsamfunnet.

TV-aksjonsmidla går til CARE sitt arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.