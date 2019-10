Nyhende

Sesongen for fiske etter kystbrisling starta for om lag ei veke sidan. Til no er det meldt inn ein fangst på 110 tonn. Det er dobbelt så mykje som første veka av fisket i fjor.

Det skriv Kyst og Fjord.

Kvaliteten på fisken har òg vore bra, og feittprosenten på dei første fangstane blei målte til 12–13 prosent. Storleiken på fisken har variert noko.