Kva har statsbudsjettet å seie for Herøy og Sande?

– Må vere litt meir nøkterne

Både Herøy og Sande ligg under landsgjennomsnittet i vekstanslaget for kommunane sine frie inntekter. Dette vil nok bety at ein i begge kommunar vil måtte vere litt meir varsam på gassen det komande året, meiner ordførarane.