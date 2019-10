– Vi vil satse i Herøy

Nyhende

– Vi bestemte oss ganske enkelt for at det var på tide med ei oppussing, og då vi fyrst skulle gjere det, ville vi gjere det ordentleg.

Det seier Nymark-paret i det dei ønskjer Vestlandsnytt velkomen inn i deira nye butikk. Lokaliseringa er den same som tidlegare, på almeningskaia, men mykje har skjedd.

– Dette var ei urmakarforretning då vi tok over, og sidan då har vi nytta planløysinga slik som den var. No har vi reinska ut alt og gjort store endringar. Med hjelp frå Interoptik-kjeda har vi kome fram til ei moderne løysing som er optimalisert for det vi driv med. Vi vil rett og slett satse i Herøy og Fosnavåg og gi folk her ute ein butikk dei fortener, seier Gitte og John.

– Men sjølve oppgraderinga er noko de finansierer sjølv?

– Ja, det er nok dessverre ingen andre som investerer her enn oss, flirer dei to.

– Det går bra

Når det skal seiast, investeringa hadde dei ikkje gjort om dei ikkje hadde trua på drifta og framtida til butikken.

– Vi driv varehandel der konkurransen er stor, og det same er den på det vi tilbyr av augeundersøking. Men trass tøff konkurranse går det bra med butikken. Vi har trua på det vi driv med, forklarar John.

Nytt utstyr og betre undersøkingar

Som del av oppgraderinga høyrer også nytt utstyr med.

– I tillegg til det reint «kosmetiske», investerer vi også i det siste nye innan undersøkingsapparat. Det gjer mellom anna at vi i endå større grad vil kunne oppdage grøn stær og augerelaterte sjukdomar. Vi er ei såkalla førstelinje-helseteneste og samarbeider godt inn mot helsevesenet om vi oppdagar noko. Nyinvesteringane styrkar oss i dette, forklarar dei.

Ein annan ting dei blir betre på er spesiallinser.

– Meir er tidlegare er det no mogleg å få spesielt tilpassa linser lokalt, held dei fram.

Opningsfest

Den nye butikken opnar i dag, tysdag 08. oktober, og i anledning nyopninga vert det feira med både kaker og rabattar, lovar dei to optikarane.