Sørøyane Røde Kors Hjelpekorps styrker samarbeidet med naudetatane

Nyhende

Administrativ leiar i det lokale Røde Kors-laget, Marte Holseker, fortel til Vestlandsnytt at øvinga tok føre seg eit tenkt ulykke-scenario. Situasjonen spela på at ein kjemikaliebil krasja med ein annan lastebil, og at kjemikaliar starta å leke ut. I tillegg til dei to lastebilane var ein personbil med ein småbarnsfamilie involvert i den fiktive ulykka.