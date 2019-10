Annelise Chapman om kåringa: - Veldig stas

Nyhende

Industridesignkonferansen IDC blei torsdag arrangert på Øygardshamna på Giske for andre år på rad, der kring 300 bransjefolk og andre designinteresserte deltok. Under konferansen vart det beste innan industridesign heidra med prisar i fire kategoriar, deriblant prisen for beste industrielle oppstart. Denne prisen gjekk til Herøy-bedrifta Tango Seaweed.