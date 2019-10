Køyrde for fort med kommunen sin bil

Nyhende

Bakgrunnen for oppmodinga er at bilen blei registrert av fotoboksen på Myklebust med ei fart på 62 km/t. Fartsgrensa på staden er 50 km/t. Politiet opplyser at føraren vil få tilbod om å få saka avgjort med forenkla førelegg, og den målte farta vil bli lagt til grunn for storleiken på førelegget.