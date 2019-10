Sebastian As i Ulsteinvik: Gjer suksess på rigg

Vi gler oss stort over nye kontraktar med solide oppdragsgjevarar, og ser lyst på framtida– Vi gler oss stort over nye kontraktar med solide oppdragsgjevarar, og ser lyst på framtida

Nyhende

Sebastian AS seglar i medvind. Til liks med resten av den maritime næringa har konsulentselskapet også vore gjennom tunge og vanskelege år. Men no har skuta snudd, og selskapet kan glede seg over tre nye kontraktar med ulike riggselskap.