– Fleire kjem i arbeid

Nyhende

Samtidig som NAV Møre og Romsdal merkar seg at det i verftssegmentet no er oppseiingar på gang på Sunnmøre, opplever dei også auka etterspurnad etter arbeidskraft frå fleire andre bransjar. 1. oktober har dei nettopp derfor invitert meir enn 40 verksemder med rekrutteringsbehov til Herøyhallen for å møte folk på utkikk etter ny jobb.