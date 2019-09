Interoptik i Fosnavåg pussar opp, men held ope

Nyhende

Interoptik i Fosnavåg er i ferd med å pusee opp butikken sin. I tysdagens Vestlandsnytt skreiv vi at butikken skulle flytte. Vi presiserer at dette berre er midlertidig. Den pågåande oppussinga gjer at det dei neste 14 dagane blir mykje aktivitet i området, og det kan kanskje sjå ut som at Interoptik ikkje held ope. Men det forsikrar dagleg leiar for verksemda, John Nymark, om at dei har.

– Ja, vi held ope som vanleg, sjølv om det ikkje ser slik ut. Vi har stelt i stand ei litt provisorisk butikkløysing på andre sida av bygget og leverer same tenestene under flytteprosessen som vi gjer elles, forklarar han.

– Om 14 dagar er planen at vi opnar vår heilt nye butikk. Det gler vi oss til, seier Nymark.

- På tide med fornying

Grunnen for at dei vel å pusse opp er enkel.

– Vi tenkte eigenleg berre at det var på tide med ei fornying, avsluttar Nymark.