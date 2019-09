Varm og vakker støttekonsert for demenssaka

Nyhende

Pergunn sin far er råka av demens. Fleire i den næraste familien har gått på pårørandekurs og fått mykje viktig lærdom om korleis demens verkar på den som har fått sjukdommen – og belastninga på den nære familien. Pergunn hadde i fleire år tenkt at ho burde gjere noko. For eitt år sidan bestemte ho seg for å arrangere denne konserten.