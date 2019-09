Bjarne i samferdselsutvalet, Kari første vara i eit utval

Nyhende

Denne sikrar herøyværing Bjarne Kvalsvik (Uavh.) endå ein periode som fast medlem i det fylkeskommunale samferdselsutvalet.

- Det låg vel i korta at eg kunne sikre meg ein plass der. I denne perioden vert det i opposisjon, og det skal eg takle bra. Eg er godt vand med å vere i opposisjon, seier Bjarne Kvalsvik til Vestlandsnytt.

Heime i Herøy har han nyleg vore med på ein avtale som gjer at han kjem i posisjon i kommunepolitikken. Han blir komande ordførar Bjørn Prytz (Ap) si høgre hand, som varaordførar for Folkelista.

Tilbake til fylkespolitikken. Gjennom avtalen meiner Kvalsvik å ha sikra Uavhengig valliste for Sunnmøre ein første-varaplass for Kari Ristesund i eit utval.

- Det vert ikkje i samferdselsutvalet, men eit anna utval. Elles ser det ut for at Kåre Fjørtoft (Frp, red mrk.) er på veg inn i fylkeseldrerådet. Det er bra med flest mogleg folk frå vår region i styre og stell, heiter det frå Bjarne Kvalsvik.

Han ser ingen større betenkelegheiter med å samarbeide valteknisk med Nordmørslista, og presiserer at Uavhengig valliste for Sunnmøre kjem til å stå opp for sine saker uansett.