Skipsmeklar: - KV Ålesund er selt

Nyhende

Det melder skipsmeklaren for salet Atlantic Shipping i ei pressemelding. Kven kjøparen er, seier dei ikkje noko om, anna enn at fartøyet er selt til internasjonale interessentar. Skipsmeklaren takkar dei involverte partane for godt samarbeid under salsprosessen og ynskjer dei nye eigarane lukke til med den nye båten.

Herøy-båt

KV Ålesund blei spesialbygd til kystvaktteneste i 1996 ved Myklebust Mekaniske Verksted, og sett inn i operativ teneste i Kystvakta året etter. Det er Herøy-selskapet Fosnavåg shipping som fram til no har vore eigar av båten. Forsvaret hadde kontrakt med reiarlaget til oktober 2016. Før båten vart lagt i opplag var kystvaktfartøyet i Sjøforsvaret der det høyrde til Ytre Kystvakt. Det hadde Norges økonomiske sone sør for 65 grader nord som ansvarsområde. Tidlegare har fartøyet elles hatt hovudbase på Haakonsvern orlogsstasjon utanfor Bergen.