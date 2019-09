Prisverdig innsats for demenssaka

Nyhende

– For fire år sidan fekk eg beskjed om at nokon som står meg nær hadde fått demens, og at livet deira var i ferd med å verte totalt endra. Eg følte meg liten og motlaus, samstundes som eg kjende på at det var viktig å gjere noko, men kva?, skriv Gjerdsbakk i Vestlandsnytt denne veka.

Pergunn, ein kjenning av mange både i Sande, Herøy og regionen elles, tok kontakt med folk ho kjenner. Alle som ein svara ja til å bidra til konserten, der inntektene går til demenssaka.

Det er eit prisverdig initiativ og tiltak.

Ytre Søre Sunnmøre demensforeining er ei lokal foreining som i mange år har jobba for demenssaka. Dei har informert, jobba for å rive ned tabu, arrangert pårørandekurs og samla inn fleire hundre tusen kroner som har gått til forsking på demensgåta. I dag veit vi at forskinga går framover, og kanskje vil ekteparet Moser og/eller andre forskarmiljø om nokre år ha kome nærare ei løysing i saka.

Foreininga står også bak den årvisse demensaksjonen som går føre seg i desse dagar.

Nasjonalforeningen for folkehelsen opplyser at meir enn 77.000 menneske i landet vårt i dag har demens. Det vert anteke at talet blir dobla fram mot 2040. Også fleire tusen under 65 år er råka av sjukdomen. Så mange som 350.000 personar kan reknast som pårørande.

Støtt dei som kjempar for openheit og for pengar til forsking. Stor takk til alle som står på for ei viktig sak.