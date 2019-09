Kan bli endringar i Fosnavåg sentrum

Nyhende

Planen er at det skal etablerast meir parkering mellom Meny og Havyard sitt bygg. På det aktuelle arealet er det i dag køyrebane, som mellom anna blir nytta av bussen. Difor vil planane også føre til at bussane må endre si køyrerute i Fosnavåg sentrum. Om den utvida parkeringsplassen blir godkjent politisk, er planen at bussane skal ta av frå Rådhusgata (før Havyard sitt bygg), inn på Holmefjordvegen og rundt Vågsplassen før dei kjem inn på busshaldeplassen. For privatbilar er det planlagt ei einvegskøyrd gate på delar av området som i dag er nytta som oppstillingsplass for buss/taxi.