– Fleire fartøy må skrapast

Nyhende

Torsdag 19. september samla over 90 deltakarar seg i reiarrommet på Thon Hotel Fosnavåg for å diskutere og drøfte statusen for bransjen. Mannen som fekk æra av å opne ballet, med sine analysar av dagens marknad, var Jesper Skodje Skjong, marknadsanalytikar for Fearnley Offshore Supply AS.