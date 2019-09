Nyhende

– Eg trur det er klokt å halde seg til gjeldande reguleringsplan. Kvifor lagar vi ein reguleringsplan? Jo, for å ha ein plan for området. Fleirmannsbustadar har «poppa» opp i byggefelt i nesten heile kommunen, og synest at dette området som er tiltenkt einebustadar skal ligge slik det er regulert.