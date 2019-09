Bjarne Kvalsvik om den nye konstellasjonen på fylkestinget:

- No er det mange hestar som luktar sagmask

Det er no klart at Tove-Lise Torve (Ap) vert ny fylkesordførar etter at Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Venstre, Krf, SV, Raudt og Miljøpartiet dei Grøne har blitt samde om å få ein avtale. Men kvar står Bjarne Kvalsvik og Uavhengig valliste for Sunnmøre?