Møt vår nye marknadskonsulent

Nyhende

Den 2. september starta Kim Sætre frå Gursken i stillinga som vikarierande marknadskonsulent i Vestlandsnytt. Han er fast vikar for Caroline Frantzen Aklestad som for tida er ute i barselpermisjon.

Henrikke Madeleine Vaagen har vore hos Vestlandsnytt på utlån frå Møre-Nytt i ein overgangsperiode, men etter litt opplæring, er Kim snart klar til å ta over ansvaret.

Gler seg

Sætre har ein bachelorgrad i Media, IKT og design, i tillegg til eit år fagskule med grafisk design. Han har også salserfaring frå butikk.

– Arbeidet her vert elles meir oppsøkande. Her er mykje nytt og spennande for meg, seier Sætre som til no har jobba eit par veker saman med Henrikke.

Han gler seg til å kome i gang for alvor.

– Eg har alltid vore flink med kundar og eg likar å prate med folk, så dette trur eg skal gå bra. Eg gler meg, seier den nye marknadskonsulenten.