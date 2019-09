LMF jubilerer på Kjeldsund

Nyhende

LMF-gruppa i Volda er den eldste jubilanten, med heile 80 års verke. I tillegg til dei feirar LMF Ørsta 70 år og Hareid/Ulstein LMF 40 år. Medlem ifrå dei andre lokallaga er naturlegvis også invitert.

– Vi blir vel opp i mot 70 gjestar. Vi vil også få besøk og tale frå leiaren av forbundet Inger Marie A. Oppegård, og det blir pianospel og song. Dette blir stas.

Det seier lokallagsleiaren for LMF-Volda, Hilde Brenne.

Gjennom fleire tiår har misjonsinteresserte lærarinner vore engasjerte i LMF = Lærerinnenes Misjonsforbund, der dei har, reint økonomisk, støtta lærarinner som ville – og vil – reise ut som misjonærar. Dette har dei gjort via forskjellige misjonsorganisasjonar. I det siste har organisasjonen også teke inn mannlege lærarar og heiter dermed no Lærernes Misjonsforbund. Vi kan her nemne at herøyværingen Steinar Aksnes er valt inn som landsstyremedlem i forbundet.