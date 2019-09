Kvar blei dei yngre av?

Nyhende

Det er orda til Karl-Oskar Sævik, nyinnvalt kommunestyrerepresentant i Herøy for Framstegspartiet. Sævik blir no den yngste sitjande representanten i Herøy kommunestyre. Han vert 24 år denne veka og dei komande fire åra vert hans fyrste periode som folkevald. Saman med Høgre-representantane Carl-Henrik Myrseth Moltumyr og Marthe Vågsholm Sævik utgjer dei delen av kommunestyret som er under 30 år.