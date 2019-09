Eros-tilsette vart heidra

Nyhende

Under eit sosialt arrangement fekk Hallgeir Tarberg, Malcolm Muren og Endre Notø nyleg utdelt gullklokker for over 25 års teneste om bord i herøybåten Eros. Arrangementet fann stad under ein tur til Sopot, Gdansk.

Per Magne Eggesbø stod for utdelinga, og takka dei tre for lang og tru tjeneste i reiarlaget.

- VI er stolte av at vi no har fem tilsette med gullklokker om bord. Dei er saman med resten av mannskapet ei vesentleg årsak til dei gode resultata fartøyet vårt har oppnådd, seier Eggesbø.

På bildet ser vi frå venstre Hallgeir Tarberg, Malcolm Muren, Per Magne Eggesbø og Endre Notø.