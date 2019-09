Rådmannen vil gi Nordic Resort endå eitt år

Nyhende

Den komplekse tomtesaka i Torvik bør vere godt kjend for våre lesarar. Nordic Resort, med Nils Chr. Gevelt i spissen, har planar om å etablere eit resortanlegg i Torvik. Men for å realisere desse planane er han avhengig av å få kjøpe tomta til Vikane Eiendom AS. Gevelt og Vikane Eiendom-eigar Aasmund Torvik har forhandla, og krangla, om denne tomta i fleire år. Torvik meiner tilboda til Gevelt er langt under det han kan leve med.