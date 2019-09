– Eg låg på sofaen og løyste kryssord, plutseleg small det!

Nyhende

Nærnett: – Eg låg på sofaen og løyste kryssord, då det plutseleg smalt, seier Magnus Remøy til Nærnett. Vi snakkar med Remøy utanfor huset til han og kona på Myklebust i Fosnavåg.

– Det var nok feitt frå klippfisken vi skulle ha til midddag som resulterte i brannen.

Kona Berit Remøy stod på kjøkkenet og førebudde middagen, som paret skulle nyte denne solfylte måndagen. Feitt frå gryta skal ha spruta opp i kjøkkenvifta, som då skal ha begynt å brenne.

– Vi prøvde å få sløkt brannen sjølve, men såg raskt at det vart vanskeleg, forklarar Magnus Remøy til Nærnett.

– Naboar kom kjapt til staden og hjalp til med å få oss ut frå huset, legg Berit Remøy til. Då Nærnett kom til brannsteden, var brannen slukka og begge personar berga. Familie og naboar var til stades.

– No er alt under kontroll. Det gjekk fint med personane som bur her, og no held me berre på med å få ut det siste av verdisaker, seier Tore Langvatn, Brann- og redningssjef i Herøy kommune.

Hendingsløpet

Det var rett før kl 13. at politiet meldte om brannen på Twitter. Alle etatar kom raskt til staden, og sløkking vart raskt satt i gang.

Operasjonsleiar Leif Arne Mork sa til Nærnett at det ikkje ville bli evakuert fleire hus. Dette då dei ikkje såg fare for spreiing til andre bustadar.

Det var derimot fare for overtenning, men brannvesnet fekk altså sløkt brannen før den tid. Klokka 13.20 meldte politiet på Twitter at brannen var sløkt.

Denne saka blei først publisert hos Nærnett.