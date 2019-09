Jørgen Ervik: – Ikkje måten å takke for 16 år

Avviser at Arnulf Goksøyr lekka informasjon

Styreleiar i Ervik Marine Services AS, Jørgen Ervik, avviser at ordførar Arnulf Goksøyr eller nokon andre i Herøy kommune lekka informasjon i forkant av at han kjøpte «Olympic-tomta» på Mjølstaneset.