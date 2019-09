Nyhende

Publikum vil sjå røyk frå tunnelen på begge sider under øvinga, melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

Tunnelar er definerte som særskilde brannobjekt etter forskrift om brannførebygging. Det er difor eit krav at kvar tunnel skal ha ein eigen plan for beredskap i tunnelen og at det skal vere øvingar. Brann- og redningstenesta i Herøy deltek i øvinga saman med politi, ambulanse og Statens vegvesen sin vegtrafikksentral.