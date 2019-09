Stig Remøy om flyttinga av Rimfrost sitt hovudkontor:

– Kommunen viser initiativ først etter at vi har inngått ein avtale

Kort tid etter at nyheita om at Rimfrost flyttar til Ålesund vart kjend tok ordførar Arnulf Goksøyr kontakt med Stig Remøy. Han ville tilby Remøy ei tomt på Mjølstaneset. For seint, meiner Stig Remøy, som samtidig er tydeleg misfornøgd med den kommunale prosessen.