To bustadkjellarar fløymde over i Herøy, og i Kvalsvika ausa dei gangen i bedehuset

Nyhende

Med dei store nedbørsmengdene som øsa ned fredag kveld og natt er det kanskje ikkje overraskande at brannvesenet måtte til pers eit par stadar for å bistå folk som hadde fått kjellarane fløymde over. I Sande er det heldigvis ikkje rapportert om at vatn har trengt inn i folks bustadar, men Herøy brannvesen måtte rykke ut to stadar. Den eine kjellaren det var snakk om, var i eit hus i Skarabakken. I følgje brannvakta i Herøy, Rolf Henning Hide, skal det her ikkje vere snakk om dei største materielle skadene då det er snakk om ein relativt tom og ubrukt kjellar. I den andre bustaden, på Voldsund, er det derimot antatt at skadane er litt meir omfattande. Men, i begge tilfella påpeikar Hide at det på dette tidspunktet er vanskeleg å anslå kva skadeomfanget eigentleg er.