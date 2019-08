Verdiskaping og arbeid

Nyhende

1. Kva konkrete tiltak bør setjast i verk for å styrke folketalsutviklinga?

Få ungdomen som veks opp her til å bli buande i Herøy og legge tilhøva til rette for at dei som har flytta ut ønskjer å flytte heim att. Kommunen må, i nært samarbeid med næringslivet, legge til rette for å skape nye arbeidsplassar både for ho og han. Bygge førstegongsbustadar. Gode barnehagar, gode skular, allsidige kulturtilbod, mangfaldige fritidsaktivitetar og flotte naturopplevingar skal gje kom- munen eit godt omdøme. I tillegg skal Herøy kommune vere ein god, trygg og miljø- skapande arbeidsgjevar.

2. Bør skulestrukturen endrast? Kvifor/kvifor ikkje?

Vi har ingen planar om å endre skulestrukturen komande periode.

3. Korleis bør helse- og omsorgstilbodet utviklast vidare?

Vi vil ha fleire tilsette som gjev betre tid til den enkelte brukar. Auke satsinga på heimetenester og velferdsteknologi, slik at eldre kan bu lengre heime. Utvide dagtilboda. Styrke aktivitets- og kulturtilboda, gjerne saman med frivillige lag og organisasjonar. Syte for tilfredsstillande legedekning. Auke satsinga på bygging av sentralt plasserte omsorgsbustadar.

4. Kva samferdselstiltak bør prioriterast i åra framover?

Framskynde den vedtekne trafikktryggingsplanen for å sikre dei mjuke trafikantane og trygge skulevegar. Nye busskur. Jobbe opp mot fylket for å få starta bygging av Nerlandsøybrua med gang – og sykkelvegar. Arbeide målretta for å få fylkeskommunale prosjekt i kommunen vår høgare på prioriteringslista. Spesielt gjeld dette strekninga Leine-Voldsund, Teige på Nerlandsøy og gang- og sykkelveg Sandvika – Stokksund skule. Støtte opp om dei aktuelle fjordkryssingsprosjekta i regionen.

5. Kva kommunale klimatiltak vil de gjennomføre?

Utarbeide ein plan med klare klimamål og tiltak. Redusere bruken av eingongsartiklar, plast og papirutskrifter. Energisparetiltak i kommunale bygg. Kommunale køyretøy skal vere klimavennlege. Arbeide for å få til eit betre og rimelegare kollektivtilbod.

6. Bør det brukast kommunale midlar på utvikling av turisme/reiseliv? På kva måte/kvifor ikkje?

Kommunen skal delta aktivt i planlegginga av næringa og sørge for at det skjer med framtidsretta, grøn teknologi. Vere tilretteleggar i nært samarbeid med næringa. Samordne reklameopplegg og støtte opp om samarbeid med større, regionale reiselivsaktørar. Kjempe for å få reiselivsline på Herøy vidaregåande skule.

7. Korleis vil de bidra til ytterlegare sentrumsutvikling/handel?

Felles opningstider. Nisjebutikkar. «Matbyen ved havet». Utvikle Holmefjorden til ein stad for sjøsport og sjørelaterte fritidsaktivitetar med base i Fosnavåg. Lage ein heilskapleg plan for Fosnavåg sentrum. Heving av Allmen- ningskaia. Legge til rette for fiskerirelatert aktivitet på «Indre Havn».

8. Korleis skal kommunen kutte kostnader og auke inntekter? Ver konkret!

Regionalt samarbeid om oppgåver. Arbeide for at nye pålegg og reformer vert full- finansierte. Fleire arbeidsplassar og auka innbyggartal som igjen gir meir skattekroner til kommunen. Grundig gjennomgang av kommunebudsjettet for å sjå om det er utgifter som kan reduserast.

9. Mange ungdomar har det ikkje så bra. Korleis skal ein snu dette?

Få best mogleg oversikt over dei som på ymse måtar slit. Legge til rette for betre samarbeid skule, helsesøster, lækjar og barnevern. Saman med faginstansane sette inn tiltak for å redusere mobbing. Utvide opningstilbodet for «Helsestasjon for ungdom». Helse- sjukepleiar på ungdomsskulane minst 2 timar pr. dag. Plassere helsesjukepleiarkontoret slik at ungdomane tør å ta kontakt utan å verte stigmatiserte. Ta dei som slit, på alvor. Betre informasjonen om aktuelle hjelpetiltak og gjere det enklare for ungdom å oppsøke fagpersonell.

10. Korleis vil de legge til rette for kultur og idrett sine levekår?

Støtte på anleggssida/vedlikehald. Vurdere redusert leige i kommunale bygg. Etablere eit kulturfond som tilbyr støtte både til barn, ungdom og vaksne i kor og korps (t.d. gjennom kjøp av tenester gjennom kulturskulen).

11. Kva er dykkar tre viktigaste lokale kampsaker, i prioritert rekkefylgje?

1. Tilrettelegging for eit mangfaldig næringsliv både på sjø og land. Greier vi ikkje å skape, har vi heller ikkje noko å dele.

2. Arbeide for å auke talet på heile, faste stillingar i kommunen.

3. I nært samarbeid med næringslivet skal kommunen jobbe for at alle som ynskjer det skal få læreplass.

12. Kom med ein kortfatta appell til slutt.

Stem på Arbeidarpartiet 9. september. Godt val!