Treng to ferjer på rute 01

1. Kva konkrete tiltak bør setjast i verk for å styrke folketalsutviklinga?

Rullere samfunnsplanen snarast og kartlegge mogelegheiter. Alle bygder bør etablere utleige-/gjennomgangsbustadar for rask flytting om nokon ynskjer det. Utvikle næringar som reiseliv samt knoppskyting av eksisterande næringsliv er viktig. Etablere oss som bukommune i regionen. Sommaropne barnehagar.

2. Bør skulestrukturen endrast? Kvifor/kvifor ikkje?

Skular treng elevar. Innhaldet og kvardagslæringa skal prioriterast. Når det gjeld skulestrukturen, støttar vi prosjektrapporten frå omstillingsgruppa. Elevtalet er avgjerande for om eller når den vert sett i verk.

3. Korleis bør helse- og omsorgstilbodet utviklast vidare?

Det gode tenestetilbodet ved Sandetun skal utviklast til beste for dei som treng slike tenester; tilpassa behovet for den einskilde. Rimelege kommunale utleigebustadar vert å etablere nær tenestetilbodet ved Sandetun Omsorgssenter. Vi bør styrke/utvikle tenestetilbodet/møteplassar for ungdom innan psykiatri/rus. Vi treng utvida helsesystertenester i skulen.

4. Kva samferdselstiltak bør prioriterast i åra framover?

Frp vil ha kraftig oppgradering av ferjer og ferjeleier i kommunen. 2-ferjeløysing på rute 01 samt søkje avklaring om våre to fastlandssamband. Gjennomføring av trafikkløysing ved Årvik ferjekai. Gangvegar Vik – Sætrefeltet og Hallelia – Larsnes skule. Fv. 61 bør oppgraderast fleire stadar.

5. Kva kommunale klimatiltak vil de gjennomføre?

Lovpålagt utskifting av veglys er nær gjennomført. Kommunale bilar bør vera utsleppsfrie. Ladestasjon for elbilar.

6. Bør det brukast kommunale midlar på utvikling av turisme/reiseliv? På kva måte/kvifor ikkje?

Frp skal stimulere utvikling av reiseliv, knoppskyting av eksisterande næringsliv og reiselivsutvikling basert på kultur- og naturopplevingar. Aktiv bruk av kommunen og det kommunale tiltaksapparatet. Etablere bubil/campingplass/tømmestasjon i kommunen. Reiselivsutvikling på Sandsøya skal prioriterast.

7. Korleis vil de bidra til ytterlegare sentrumsutvikling/handel?

Alle bygder har eit sentrum og Sande Frp vil slå ring om ALLE butikkane i kommunen. Stimulering kan skje gjennom det kommunale tiltaksapparatet og haldningskampanjar i kvar bygd.

8. Korleis skal kommunen kutte kostnader og auke inntekter? Ver konkret!

Den kommunale administrasjonen/leiinga er rigga for ein langt større kommune, – er den for stor? (14 kommunal-/einingsleiarar).

Rigge omsorgstenesta slik at ho vert kostnadseffektiv gjennom m.a. å tilby rimelege seniorbustadar nær Sandetun. Samhandling i skulesektoren, meir undervisning for kvar krone. Verte ein attraktiv bukommune som gjev oss fleire skatteinntekter. Sande Frp vil støtte utvikling av nye næringar.

9. Mange ungdomar har det ikkje så bra. Korleis skal ein snu dette?

Ungdomane i Sande skal få ver meir i lag i sosiale samanhengar. Det positive med konfirmantsamling bør utviklast også på fleire klassetrinn. Heile det kommunale støtteapparatet med helsesyster og andre skal brukast meir aktivt. Vi skal utvikle sosiale møteplassar for barn og ungdom. Kulturskulen skal og kan vere ein utviklingsarena.

10. Korleis vil de legge til rette for kultur og idrett sine levekår?

Aktiv marknadsføring om bruk av spelemidlar. Kommunal deltaking i utbyggingsprosjekt med momskompensasjon. Kulturkalender på kommunal heimeside. Stimulere idrettslaga til meir samarbeid. Tilrettelegging av utfartsplassar med parkering/off.toalett. Kulturskulen kan fange opp aktivitetar/vere møteplass for uorganisert ungdom.

11. Kva er dykkar tre viktigaste lokale kampsaker, i prioritert rekkefylgje?

1. God samferdsleløysing på rute 01 med 2 ferjer.

2. Styrke og samordne tilbodet til barn og ungdom i kommunen.

3. Etablere Sande kommune som ein attraktiv bukommune for regionen. Rimelege omsorgs/gjennomgangsbustadar i alle bygder.

12. Kom med ein kortfatta appell til slutt.

Sande Frp vil ha sommaropne barnehagar, bli MOT kommune, slå ring om nærbutikkane, betre helsesystertenesta for ungdom, ope servicekontor heile arbeidsdagen, prioritere arbeidet mot rus/ungdomspsykiatri, satse på reiseliv, etablere utleigebustadar nær Sandetun. Borna våre skal ha det beste skule- og oppvekstmiljø vi kan gi dei. Nei til eigedomsskatt.