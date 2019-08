Statsbetalt eldreomsorg

Nyhende

1. Kva konkrete tiltak bør setjast i verk for å styrke folketalsutviklinga?

Folketalsutvikling er ein konsekvens av at kommunen har gode tenester til innbyggjarane og at det er arbeidsplassar til alle i regionen. Vi vil vere ein JA-kommune for innbyggjarane og næringslivet, som igjen bidreg til folketalsutvikling. Gode barnehagar og skular, samt eit mangfaldig kulturtilbod til våre born og unge, gjer at vi får gode oppvekstvilkår som også er ein viktig faktor for folketalsutvikling.

2. Bør skulestrukturen endrast? Kvifor/kvifor ikkje?

Vi har ikkje konkludert i saka om skulestruktur. Vi meiner vi må drøfte ulike alternativ i løpet av neste periode. Meir om vår skulepolitikk kan ein lese i «Fritt Ord»-spalta til Vestlandsnytt på nett eller i tidlegare utgåve.

3. Korleis bør helse- og omsorgstilbodet utviklast vidare?

Framstegspartiet går til val på å få statleg finansiert eldreomsorg. Det betyr at staten vil stå ansvarleg for å finansiere den komande eldrebølga, men kommunane skal framleis stå for drifta. Statleg finansiert eldreomsorg syter for behovsstyrte tenester, ikkje budsjettstyrte.

4. Kva samferdselstiltak bør prioriterast i åra framover?

Vi må prioritere skulevegane innanfor samferdsel. I tillegg vil vi få på plass ei ny kai på Mjølstaneset. Vi vil også jobbe godt opp mot eiga partigruppe på fylkestinget for å bygge gang- og sykkelvegar, spesielt på skulevegar. I tillegg har Møre og Romsdal Frp programfesta at vi skal bygge Nerlandsøybrua etter Herøy kommune sin reguleringsplan.

5. Kva kommunale klimatiltak vil de gjennomføre?

Når det er nødvendig med utskifting av kommunale bilar, meiner vi at dei nye bilane kan vere elbilar. Dei er både billegare for kommunen å kjøpe og dei er meir klimavennlege. Vi meiner også at det bør leggjast til rette for landstraum i samband med bygging av ny kai på Mjølstaneset.

6. Bør det brukast kommunale midlar på utvikling av turisme/reiseliv? På kva måte/kvifor ikkje?

Vi er villige til å bruke pengar på bygging av enkel infrastruktur som t.d. toalettbygg, men vi meiner at turisme og reiseliv er næringsverksemd som det private i all hovudsak må stå for. Det viktigaste vi kan gjere for reiselivsnæringa er å vere ein JA-kommune som ikkje set stopparar for gode idear innan reiseliv.

7. Korleis vil de bidra til ytterlegare sentrumsutvikling/handel?

Vi vil legge til rette for at fleire skal kunne bu i sentrum. Vi ynskjer å legge til rette for bygging av utleigebustader tiltenkt eldre. Det er bra for sentrumsutvikling og handel, og det er bra for dei eldre som lettare kan kome seg ut og vere sosiale. Vi er positive til eit samarbeid om å bygge tak over delar av Fosnavåg sentrum.

8. Korleis skal kommunen kutte kostnader og auke inntekter? Ver konkret!

Prosjektet statleg finansiert eldreomsorg auka midlane som skal brukast på eldreomsorg med fire prosent, det er ei betydeleg auke som kommunen kan bruke på å betre eldreomsorga. Vi vil sikre tilgjengeleg næringsareal på Mjølstaneset og i Myrvåg slik at vi er attraktive for etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterande bedrifter.

9. Mange ungdomar har det ikkje så bra. Korleis skal ein snu dette?

Mange unge i dag er plaga med psykiske vanskar. For å snu dette, må vi styrke skulehelsetenesta slik at ungdommen har eit lågterskeltilbod i kvardagen. Vi vil også at ungdom skal få ein uformell sosial arena der dei kan vere med vener på fritida. Vi håper det kan motverke einsemd og at alle kan føle seg betre. Helsestasjon for ungdom må få betre opningstider slik at ungdom som går på skule i andre delar av fylket også kan nytte seg av tilbodet.

10. Korleis vil de legge til rette for kultur og idrett sine levekår?

Vi vil prioritere kultur og idrett til born og unge. Vi ønskjer å halde oppe det gode tilbodet vi har i dag. Samarbeid mellom det offentlege, private og frivillige er viktig for at kulturtilbodet skal vere så godt som mogleg.

11. Kva er dykkar tre viktigaste lokale kampsaker, i prioritert rekkefylgje?

1. Statleg finansiert eldreomsorg.

2. Betre skulehelseteneste.

3. Nei til eigedomsskatt.