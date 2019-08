Sande med i tre nye kommunesamarbeid

Nyhende

På det eine feltet, nattlegevakt, har Sande frå før eit samarbeid. Her går rådmannen inn for at kommunen held fram med felles interkommunal legevakt om natta etter planlagd flytting frå Volda sjukehus til ein tenleg lokasjon i Hovdebygda. Planen er at legevaktsentralen skal fylgje med på flyttinga.