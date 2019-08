Lokalmiljøet er viktigast

Nyhende

1. Kva konkrete tiltak bør setjast i verk for å styrke folketalsutviklinga?

Leiinga i kommunen må legge til rette for enklast mogleg å etablere bedrifter og bustadfelt i heile kommunen.

2. Bør skulestrukturen endrast? Kvifor/kvifor ikkje?

Vi vil behalde dagens skulestruktur. Dette vil sikre busetting i krinsane og barnefamiliar vil flytte heim. Nedbygging av skuletilbod resulterer i ei nedbygging av krinsane, det forringer intensjonane med nyetableringar.

3. Korleis bør helse- og omsorgstilbodet utviklast vidare?

Auke heile stillingar for dei ynskjer dette, samt ein ressurspool av deltidspersonell/vikarpersonell. I tillegg må ein auke ressursane til helsesystertenesta i skulane, PP-tenesta og fritidstilbodet til unge/eldre/uføre.

4. Kva samferdselstiltak bør prioriterast i åra framover?

Det er fleire vegstrekk som bør prioriterast høgt når det gjeld utviding, vedlikehald og trafikktrygging, so veg har høg prioritet.

5. Kva kommunale klimatiltak vil de gjennomføre?

Fylgje opp klimaplanen som er eit godt arbeidsdokument for vidare tiltak, og gjere opp status. Vi vil sjå på mogelegheiter for å få på plass offentlege ladestasjonar for el-køyretøy og få på plass ordningar for tilknyting til kommunalt kloakkanlegg der slike tiltak ikkje er innført enno.

6. Bør det brukast kommunale midlar på utvikling av turisme/reiseliv? På kva måte/kvifor ikkje?

Kommunen bør vere ein bidragsytar for å løfte næringa. Det finst dyktige reiselivsfolk som vil heim, vi må syte for at dei har eit jobbtilbod og komme heim til. Folk som kan reiseliv er gull verd for kommunen når det kjem til utvikling av næringar.

7. Korleis vil de bidra til ytterlegare sentrumsutvikling/handel?

Vi vil utvikle sentrum med eit tett og godt samarbeid med handelsnæringa og andre aktørar/eigarar. Få i stand avtalar med dei store kjedene, torgdrift i sentrum for sal av lokalproduserte varer.

8. Korleis skal kommunen kutte kostnader og auke inntekter? Ver konkret!

Kutte kostnader ved å samkøyre tenester, interkommunale ordningar, kutt i konsulentbruk, god kontroll på ressursbruk. Ha eit aktivt forhold til samfunnstrendar, tidleg ute med naudsynte omstillingar.Nye innbyggarar/arbeidsstader bidreg til auka inntekter.

9. Mange ungdomar har det ikkje så bra. Korleis skal ein snu dette?

Styrke samarbeidet med skular, SFO, PP-tenesta, helsesjukepleiar og foreldre. Syte for at alle kjenner seg verdsette og etterspurde. Samarbeide med frivillige lag og organisasjonar samt sports- og fritidsklubbar. Fokus på mobbing, vald og rus. Syte for at ingen vert utelukka på grunn av økonomi, bustad eller privatliv.

10. Korleis vil de legge til rette for kultur og idrett sine levekår?

Det er naudsynt med eit breitt samarbeid med alle lag og organisasjonar som driv med idrett/kultur og anna frivillig arbeid. Kartlegge behov/etterspørsel innan dei forskjellige områda.

11. Kva er dykkar tre viktigaste lokale kampsaker, i prioritert rekkefylgje?

1. Lokalmiljøet

2. Utdanning

3. Infrastruktur

12. Kom med ein kortfatta appell til slutt.

Herøy Senterparti vil nytte heile kommunen. Vi vil utvikle alle krinsar på best mogeleg vis, til det beste for innbyggarane. SP vil forme eit levande sentrum og levande krinsar. Vi skal vere med å støtte all nyskaping. Dei unge skal varetakast på ein god måte og dei eldre skal varetakast på ein verdig måte, anten heime eller på alders-/sjukeheim. Ei stemme til Herøy Senterparti er ei stemme til Herøyfolket.