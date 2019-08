Håper 6-åringane blir med på fotball

Nyhende

Hendinga finn stad i Fiskarhallen i morgon, laurdag. Treningsøkta vil starte med felles oppvarming, før gutane og jentene går kvar for seg.

– Vi håper at veldig mange tek turen, seier Ingrid Beate Smådal Hide, som er hovudansvarleg for oppstartssamlinga for det som ein gong kanskje blir våre neste fotballheltar.

I tillegg til Ingrid Beate, vil dei unge A-lagstalenta Sondre Nygård Olsen og Kristoffer Dalstrøm vere instruktørar for gutane. På jentene si treningsøkt får Ingrid Beate med seg Sofie Rooney, Rebecca Herskedal og Ida Vestnes frå damelaget.

– Håpet er at det kjem så mange jenter at vi kan starte eit jentelag allereie no, smiler Smådal Hide.

Praktisk info med Tom Beddari

Samtidig som dei unge kosar seg med fotballen, blir foreldra inviterte på foreldremøte.

– Her vil Tom gi foreldra det dei treng av praktisk informasjon, seier Ingrid Beate, som også lokkar med ei lita overrasking til dei unge.

– Etter treninga skal vi kose oss med is!