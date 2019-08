Fokus på eldreomsorg

Nyhende

1. Kva konkrete tiltak bør setjast i verk for å styrke folketalsutviklinga?

Vi må snakke fram kvarandre og kommunen!

Ha byggeklare tomter der folk vil bu og utleigebustader for unge og eldre.

Det skal vere lett å drive næringsverksemd i Herøy. Tilby attraktive tomter for å etablere industri. Legge til rette for å skape fleire arbeidsplassar, spesielt for kvinner med høgare utdanning.

Sentrumsutvikling og ei snarleg opprusting av Allmenningskaia.

2. Bør skulestrukturen endrast? Kvifor/kvifor ikkje?

Skulestrukturen ønsker vi ikkje endre, vi ønsker vekst og utvikling i bygdene. Dersom vi hamnar i ein økonomisk vanskeleg situasjon må vi diskutere alle tiltak, også skule- struktur. Betre læringsutbytte, auka leseferdigheiter og sikre at lærarane får rammer til å gjere den viktige jobben sin, er viktigare enn skulestruktur.

3. Korleis bør helse- og omsorgstilbodet utviklast vidare?

Styrking av tverrfaglege heimebaserte tenester er nødvendig slik at dei eldre kan få bu heime lengst mogleg. Sjukeheimslege i fast stilling bør også på plass. Auke i grunnbemanninga vil føre til meir stabilitet.

Kommunen må gjerast i stand til å gi eit heilskapleg tenestetilbod innanfor psykisk helse- og rusarbeid. Bygge fleire rus- og psykiatribustader.

Velferdsteknologi er framtida!

4. Kva samferdselstiltak bør prioriterast i åra framover?

Vi må vere der avgjersler blir tatt for å påverke. Nerlandsøybrua og Remøybrua, vi må arbeide tett mot fylket for ei snarleg realisering. Fleire vegstrekningar treng utbetring og etablering av gang- og sykkelveg. Stokksundkrysset, gangveg frå Stokksund til Sandvika, Leine-Remøyholm og Moltu, Torvik/Frøystad og Teigane m.fl. Kommunen har tidlegare forskottert prosjekt for fortgang, dette kan vere aktuelt i fleire saker. Mindre tiltak på trafikktrygging som tryggar skulevegane er viktig.

Jobbe for Myrvåg som knutepunkt, betre korrespondanse til Furene og til begge flyplassane. Informasjon om «Framflex» slik fleire nyttar seg av tilbodet.

5. Kva kommunale klimatiltak vil de gjennomføre?

Herøy kommune bør sertifiserast som miljøfyrtårn! Dette gir oversikt over klimarekneskapen og ein god måte å sette mål og jobbe målretta. Klimaplanen må rullerast, kjøp/leasing av elbilar, Enøk-tiltak i kommunale bygg og følge opp kloakkrammeplanen slik at tiltak vert realisert.

6. Bør det brukast kommunale midlar på utvikling av turisme/reiseliv? På kva måte/kvifor ikkje?

Kommunen støttar Havlandet AS, dette selskapet skal drive med utvikling av turisme. Dette er ein fin måte å nytte kommunale midlar til turisme og reiseliv. Vi ønsker etablering av ein funksjon som næringsutviklar med turisme som eit av ansvarsområda.

7. Korleis vil de bidra til ytterlegare sentrumsutvikling/handel?

I samspel med andre må vi marknadsføre sentrum. Bustader for unge og eldre i sentrum, aukar folketalet og gir meir liv der. Få på plass skiltplan og rydde parkeringssoner. Utvikle sentrum med trivelege små soner, t.d. Allmenningen med fisketorg, og område med WIFI. Haldningsendring og bevisstgjering blant folk for å styrke oppslutnaden rundt det vi har lokalt, og auke handelen i kommunen.

8. Korleis skal kommunen kutte kostnader og auke inntekter? Ver konkret!

For å få auka inntekter må vi auke innbyggjartalet! Legge til rette for næringsutvikling og nyetablering ved å syte for næringsareal i Dragsund/Myrvåg og Mjølstadneset, byggeklare tomter til kostpris. Auka folketal og arbeidsplassar fører til auka skatteinntekter. Vere aktive søkjarar på ordningar som tilfører samfunnet økonomi til å gjennomføre tiltak og prosjekt.

For å redusere utgifter må vi i større grad ha samarbeid med nabokommunar og tiltak for å redusere sjukefråveret.

9. Mange ungdomar har det ikkje så bra. Korleis skal ein snu dette?

Viktig at vi høyrer på det ungdomen sjølv seier, derfor Ung-data undersøkingar. Meir miljøarbeid i skulen får barn og unge til å kjenne seg meir sett og høyrt, det fører til at ein har det betre. Haldningsskapande kampanjar er nødvendig. Ein stad dei kan møtast etter skuletid, gjerne med vaksenstøtte. Styrke førebyggande tiltak i regi av helsestasjon og barnevern. Det skal vere lett å be om hjelp og lite ventetid. Sommarjobb-sentral for ungdom.

10. Korleis vil de legge til rette for kultur og idrett sine levekår?

Fritidsaktivitetar er ein viktig arena for inkludering, førebygging, vennskap og fellesskap. Dette gjeld alle aldrar. KrF har lansert «Fritidskortet», det skal vere til hjelp i familiar der økonomien er utfordrande.

Innan kultur vil vi at Herøy gard i større grad skal bli sentrum for opplevingar og historieformidling.

Kultur/idrett er ofte frivillig arbeid. Det skal vere enkelt, godt og positivt å vere frivillig i Herøy.

11. Kva er dykkar tre viktigaste lokale kampsaker, i prioritert rekkefylgje?

Alle på lista har personlege topp tre saker. Derfor vanskeleg å svare på dette! 1) Eldreomsorg, vi veit at talet på eldre vil meir enn doble seg fram mot 2040. Det må vi ta på alvor. 2) Rus/psykiatri, med vekt på førebygging, oppfølging, ettervern og pårørandestøtte. 3) Næringsutvikling og etablering av fleire arbeidsplassar. Dette gir store ringverknader.

12. Kom med ein kortfatta appell til slutt.

Eg er stolt av å vere ordførarkandidat for Herøy KrF som går til val med ei liste full av folk som er svært motiverte til å styre Herøy inn i framtida. Vi vil drive ein ansvarleg politikk. Framsnakking, openheit, ærlegheit og samarbeid beskriv oss! Politikk handlar om samarbeid for å finne dei beste løysingane, mellom politiske parti, politikk og administrasjon og kommune, næringsliv, frivillig arbeid og privatpersonar.

Innbyggjarane skal bli sette og høyrde, møtte med respekt, og få svar og god hjelp når dei tek kontakt med kommunen og politikarar. Det same gjeld dei tilsette vi har arbeidsgjevaransvar for.

Kommunen skal vere ein heilskapleg samfunnsutviklar. Felles identitet, nærleik til tenestene og inkluderande lokaldemokrati er viktig!