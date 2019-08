Auka folketal viktigast

Nyhende

1. Kva konkrete tiltak bør setjast i verk for å styrke folketalsutviklinga?

Ein må leggje til rette for meir næringsliv, billigare hustomter, fleire kommunale bustadar, betre samferdselen, ha ein sikker trygg og langvarig skulestruktur.

Kanskje ha «gulrøter» til dei som vel å flytte heim. Det må sjølvsagt sjåast i samanheng med budsjetta. Døme kan vere halvering av studielån, høgare ansiennitet i kommunale jobbar, billigare barnehage mm

2. Bør skulestrukturen endrast? Kvifor/kvifor ikkje?

Skal skulestruktur endrast må dette nøye utgreiast. Ein må sjå på konsekvensar det kan få for bygdemiljø, og ein må sjå på kostnader. Vi bur i ein kommune med vanskeleg geografi.

Det å leggje ned skular i Sande, slik folketalet er i dag, bør ein vere varsam med.

Vi vil ha ein skulestruktur som legg til rette for busetting i alle bygder.

3. Korleis bør helse- og omsorgstilbodet utviklast vidare?

Utvida kompetanse på psykiatri og rus, helsesøstertilbodet må utvidast, det trengst fleire omsorgsbustadar i kommunen i framtida.

4. Kva samferdselstiltak bør prioriterast i åra framover?

To ferjer med heilårsdrift med lik rute tilsvarande dagens, og med minst same standard på materiell.

Sande Fastlandssamband, samt å styrke ytterlegare pendlarruta.

5. Kva kommunale klimatiltak vil de gjennomføre?

Elbilar til tenestebilar i kommunen, Tverrpolitisk vil appellere til innbyggjarar, og næringsliv om å vere flinkare til å bruke lokale tenester og nærbutikkar. Vi vil også arbeide for å få nyare og meir miljøvennleg ferjemateriell.

6. Bør det brukast kommunale midlar på utvikling av turisme/reiseliv? På kva måte/kvifor ikkje?

Turisme og reiseliv er i vinden for tida. Sande kommune må vere med og leggje til rette for meir satsing, til dømes mht effektivt planarbeid.

7. Korleis vil de bidra til ytterlegare sentrumsutvikling/handel?

(Kandidaten har valt å ikkje svare på dette spørsmålet)

8. Korleis skal kommunen kutte kostnader og auke inntekter? Ver konkret!

Ein må sjå på det interkommunale samarbeidet, og moglegheitene for kostnadskutt med meir samarbeid på tvers av kommunane.

Eit næringsliv i vekst vil igjen gi auka inntekter for kommunen.

9. Mange ungdomar har det ikkje så bra. Korleis skal ein snu dette?

Vi vil styrke tilboda for ungdommen med betre kommunikasjon samt fleire møte- plassar utan ruspress, for å auke trivsel. Mykje går føre seg i dag på sosiale medium, auka medvit på dette må til. Ikkje berre for ungdommane, men kanskje enda viktigare for foreldra.

10. Korleis vil de legge til rette for kultur og idrett sine levekår?

Vi vil at kulturskulen skal vere meir tilgjengeleg for alle. Sande har allereie ein fantastisk kultur med idrett, song og musikk, og ei stor dugnadsånd. Dette må kommunen vise i større grad at ein set pris på med til dømes pengestøtte til lag og organisasjonar.

11. Kva er dykkar tre viktigaste lokale kampsaker, i prioritert rekkefylgje?

– Auke folketalet.

– Samferdsel

– Barn og ungdom

12. Kom med ein kortfatta appell til slutt.

Samhaldet og dugnadsånda i Sande står sterkt, om alle samarbeider med respekt for kvarandre og kan drage lasset i lag, vil vi styrke alle bygder og dermed auke trivselen i kommunen. Målet vårt er at alle bygder i Sande skal verte meir attraktive, difor er det viktig å ha god dialog med kvarandre og vise at vi kan løfte kvarandre opp og ønskje og gjere det beste for kvarandre.