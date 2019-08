–Optimismen rår i Sande

Nyhende

1. Kva konkrete tiltak bør setjast i verk for å styrke folketalsutviklinga?

Næringslivet er viktigaste kjelde til busetjing. Vi skal legge til rette utviklingsrom for næringslivet m.a. gjennom god arealdisponering på sjø og land. Vere Ja-kommune! Syte for attraktive bustadområde og stimulere til meir bygging av fleirmannsbustader i alle bygder.

2. Bør skulestrukturen endrast? Kvifor/kvifor ikkje?

Kommunestyret har fastsett ein skulestruktur som skal evaluerast i 2020/2021.

Det vert feil å føregripe denne evalueringa. Heilt uavhengig av struktur skal vi ha ein skule som sikrar alle elevar god meistring og læring.

3. Korleis bør helse- og omsorgstilbodet utviklast vidare?

Følgje opp kvalitetsreforma «Leve livet». Eldre og andre skal kunne meistre meir i kvardagen, verte sett og verdsett, pårørande skal få avlasting. Hjelpe den einskilde til eit meir aktivt og sosialt liv, gjerne i samarbeid med frivillige. Vi skal dyrke det flotte kultur- og samlingstilbodet på Øya. Auke bruken av velferdsteknologi, og ha gode ordningar for kompetansebygging.

4. Kva samferdselstiltak bør prioriterast i åra framover?

Sande fastlandssamband, Rovdefjordsambandet, Stad skipstunnel. For Safast er det viktig snarast å få klarlagt ev. fråvik på stigningsgrad. Av stamvegtiltak prioriterer vi HAFAST. Halde oppe pendlarruta. Betre ruteopplegg og materiell i rute 01. FRAM flex (bestillingsdrosje) som tilførsel til gjennomgåande bussruter.

5. Kva kommunale klimatiltak vil de gjennomføre?

Utarbeide ny klimaplan og legge viktige klima- og miljøprinsipp til grunn ved rullering av kommuneplanen. Saman med SSR drive haldningsskapande arbeid i barnehage og skule, støtte opp under plastryddinga, ta krafttak for å rydde opp i villfyllingar.

6. Bør det brukast kommunale midlar på utvikling av turisme/reiseliv? På kva måte/kvifor ikkje?

Det gjer vi alt i dag gjennom medlemskap i DÅS og vi skal delta i utarbeiding av felles reiselivsplan i lag med nabokommunane. Skal vere lydhøyre medspelarar for dei som vil satse på reiseliv.

7. Korleis vil de bidra til ytterlegare sentrumsutvikling/handel?

Fortettinga i sentrum med Larsnes Brygge, Sjøkanten, m.m. kan i seg sjølv styrke grunnlaget for handel. Samlokalisering av handelsnisjer i eit kompakt sentrum kan ha potensial i seg.

8. Korleis skal kommunen kutte kostnader og auke inntekter? Ver konkret!

Inntekter: Folketalsutviklinga er viktig. Positive signal om auka næringslivsaktivitet og trend med unge som etablerer fast bustad, gir håp i så måte. Satsinga på tilrettelegging for havbruk vil gi gode inntekter frå Havbruksfondet år om anna. Utgifter: Samanlikna med andre kommunar har vi potensial for meir kostnadseffektiv drift på helse- og omsorg. Med rettferdig kostnads- fordeling kan interkommunalt samarbeid gi utgiftsreduksjon på nokre område.

9. Mange ungdomar har det ikkje så bra. Korleis skal ein snu dette?

Tidleg innsats på skuleborna si psykiske og fysiske helse, legge til rette for at skulehelsetenesta kan vere meir til stades i skulane. Vi har rikt tilbod av fritidsaktivitetar gjennom frivillig innsats. Viktig å sjå og forstå dei som fell utanfor, gjere innsats for å få dei med i slike fellesskap.

10. Korleis vil de legge til rette for kultur og idrett sine levekår?

Verdsetje den store frivillige innsatsen knytt til kultur og idrett som også har stor betyding i eit folkehelseperspektiv. Vidareføre linja med kreativt og nært samarbeid med lag og organisasjonar.

11. Kva er dykkar tre viktigaste lokale kampsaker, i prioritert rekkefylgje?

Tilrettelegging for verdiskaping og trygge arbeidsplassar. Arbeide for attraktive og inkluderande lokalsamfunn. Kunnskap og meistring i skulen, kvalitet og valfridom i omsorga.

12. Kom med ein kortfatta appell til slutt.

Det rår optimisme i Sande-samfunnet. Næringslivet ekspanderer, klare teikn til ungdomsetablering i nokre bygder, utviklingsprosjekt på gang i andre med sikte på det same. Stort mangfald av kultur- og idrettstilbod. Kommunale tenester er gode, vi klatrar på kommunebarometeret. Det gjort mange kommunale investeringar som riggar oss godt for framtida, m.a. i Sandetun, nærings- og bustadareal, sentrumssatsing, ambulansekaier, idrettshall, vassforsyning, brannbil, breiband. Oppnått gjennomslag for «eksterne» satsingar i Sande som gangvegar, hamner og miljøstasjon. Det er all mogleg grunn til å snakke fram mogelegheitene i Sande! Godt val!