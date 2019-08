– Unngå eigedomsskatt

Nyhende

1. Kva konkrete tiltak bør setjast i verk for å styrke folketalsutviklinga?

– Vi skal jobbe for ei folketalsutvikling i Herøy kommune, ved å ha fokus på spennande, trygge og gode arbeidsplassar for både kvinner og menn.

– Vi skal vere ein «ja»-kommune for næringslivet.

– Vi skal ikkje innføre eigedomsskatt.

– Vi skal samarbeide med det lokale næringslivet når det gjeld å legge forholda til rette for å skape nye arbeidsplassar.

– Vi skal ha eit framleis godt samarbeid med næringslivet i Herøy som gjer ein fantastisk jobb i dag.

– Herøy kommune må ha høg prioritet på å regulere tomter, slik vi har byggeklare tomter i kommunen.

– Vi skal jobbe for at Herøy kommune skal ha fokus på gode barnehagar, og at alle elevane i Herøy-skulen har eit godt oppvekst- og læringsmiljø.

– UFO = Ungdoms fritidsordning på dagtid.

– Vareta og vidareutvikle kulturskulen vår.

– Herøy kommune skal vere ein kulturkommune, med eit godt og variert kulturliv.

– Samarbeide med næringslivet i Herøy for å utvikle Herøy vidaregåande skule

– Vi skal jobbe for fleire læringsplassar for ungdomane våre i kommunal regi, og oppfordre det lokale næringslivet til å ta inn lærlingar. Dette er svært viktig for å klare å behalde ungdomen vår.

2. Bør skulestrukturen endrast? Kvifor/kvifor ikkje?

– Nei! Det er ikkje tema i denne 4-års perioden.

– Herøy Høgre vil jobbe for ny Bergsøy skule.

3. Korleis bør helse- og omsorgstilbodet utviklast vidare?

– Starte å planlegge framtidas helse- og omsorgssenter i denne perioden.

– Her må kommunen samarbeide med alle dei gode kreftene som finst i kommunen vår som t.d. frivilligsentralen, andre frivillige lag og organisasjonar, HVS, næringslivet, barnehagar og skular til å skape noko unikt i lag.

– Framtidas helse- og omsorgssenter bør ha fokus på gode og framtidsretta helse- og omsorgstenester.

– Og det bør vere lagt til rette for både kafé, frisør, fotpleiar m.m., og gjerne eit liten butikk.

– Vi må få på plass fleire formelle, og uformelle møteplassar for dei eldre.

– Legge til rette for ein aktiv alderdom (sjå til andre kommunar å lære av dei som har lykkast med gode tiltak)

– Legge til rette for at eldre kan bu heime lenger om ønskjeleg.

4. Kva samferdselstiltak bør prioriterast i åra framover?

– Kryssing av vaulane, og i denne perioden fokus på Nerlandsøy bru.

– Samarbeide med M & R fylke om å få bygge ny veg Leine-Voldsund med gang/sykkelveg.

– Fortsette arbeidet med trafikktryggingstiltak på kommune- og fylkesvegar.

– Sikre trygge løysingar for skulevegar for alle elvane i Herøy-skulen

– Betre vedlikehald av kommunale vegar.

5. Kva kommunale klimatiltak vil de gjennomføre?

Få på plass ny klimaplan (den gamle er frå 2009-2013) i Herøy kommune i samsvar med nasjonale føringar, og ta den i bruk.

6. Bør det brukast kommunale midlar på utvikling av turisme/reiseliv? På kva måte/kvifor ikkje?

– Ja! Herøy Høgre er positiv til privat/offentleg samarbeid.

– Herøy kommune og Herøy næringsforum har inngått eit 3-årig samarbeid på satsing på reiseliv/turisme.

7. Korleis vil de bidra til ytterlegare sentrumsutvikling/handel?

– Ønskjer å få bygd takoverbygg i sentrum

– Offentleg og privat samarbeid når det gjeld sentrumsutvikling.

8. Korleis skal kommunen kutte kostnader og auke inntekter? Ver konkret!

– Samarbeide om tenester der det er naturleg.

– Ta i bruk nye digitale løysingar for å effektivisere tenestene til innbyggjarane.

– Ha tilgjengeleg næringsareal til nyetableringar.

9. Mange ungdomar har det ikkje så bra. Korleis skal ein snu dette?

– Styrke satsinga på skulehelsetenesta med fokus på psykisk og fysisk helse for barn og unge.

– Involvere ungdomsrådet, og ta med oss dei innspela som vi har fått frå ungdomane igjennom Ung-data undersøkinga.

10. Korleis vil de legge til rette for kultur og idrett sine levekår?

– Fortsette det gode samarbeidet vi har med lag og organisasjonar.

11. Kva er dykkar tre viktigaste lokale kampsaker, i prioritert rekkefylgje?

1. Unngå eigedomsskatt

2. Behalde dagens skulestruktur med 2 ungdomsskular.

3. Satse på turisme og reiseliv.

12. Kom med ein kortfatta appell til slutt.

No nærmar vi oss valet den 9. september. Hugs å bruk stemmeretten din, og stem gjerne på meg og Herøy Høgre.