– Treng ny giv i Sande!

1. Kva konkrete tiltak bør setjast i verk for å styrke folketalsutviklinga?

Sande bør profilere seg klarare som ein bu-kommune. Geografisk ligg vi godt til rette i ein stor arbeidsmarknad – og det burde ikkje vere noko i vegen for at ein bur i Sande og arbeider i nabokommunane. Volda har gode arbeidsplassar på sjukehus og høgskule, Ulstein og Sande har industriarbeidsplassar i verftsindustrien og Herøy har ein stor fiskeflåte.

Senterpartiet ønskjer å fokusere på bu-lyst, og ønskjer at ein set i gang eit kommunalt prosjekt som fokuserer på dei fortrinna vi har i Sande med omsyn til attraktive tomter, flott natur og eit aktivt kulturliv.

2. Bør skulestrukturen endrast? Kvifor/kvifor ikkje?

Ja, dessverre så har nokre av skulane våre no vorte så små at det går utover det sosiale og pedagogiske læringsmiljøet, og som ei ROBEK-kommune så er vi nøydd til å ta drastiske skritt for å redusere driftsnivået vårt.

3. Korleis bør helse- og omsorgstilbodet utviklast vidare?

Vi yter gode tenester til innbyggarane. Eg trur vi gjer mykje rett ved at folk får høve til å bu heime så lenge dei ønskjer det og det er forsvarleg. Tilbodet om omsorgsbustader og institusjonsplassar er sjølvsagt også viktig, og vi må stadig ha fokus på dette slik at vi greier å møte behova fortløpande.

4. Kva samferdselstiltak bør prioriterast i åra framover?

Det viktigaste tiltaket vi kan gjere på kort sikt, er å utbetre ferjekaiene, slik at vi sikrar stabil drift på ferjesambanda våre. Rovdefjordsambandet er i godt gjenge for realisering, og ein bør også satse aktivt for å få Sande fastlandssamband opp på dette nivået.

5. Kva kommunale klimatiltak vil de gjennomføre?

Eg trur at vi framleis har ein del å gå på når det gjeld ENØK-tiltak i kommunale bygg. Dessutan er attgroinga ei utfordring og eit potensial for meir satsing på grøn energi.

6. Bør det brukast kommunale midlar på utvikling av turisme/reiseliv? På kva måte/kvifor ikkje?

Ja, her var det i gang ei satsing som har stoppa opp. Den bør få ny giv! Vi må utnytte naturen og kulturen vi har i kommunen vår betre på dette feltet.

7. Korleis vil de bidra til ytterlegare sentrumsutvikling/handel?

Larsnes har potensial til å utvikle seg som eit naturleg sentrum i kommunen, ligg geografisk godt til, og burde vere attraktivt for offentlege arbeidsplassar i interkommunalt samarbeid eller ved samanslåing av kommunane på søre.

8. Korleis skal kommunen kutte kostnader og auke inntekter? Ver konkret!

Vi kjem ikkje unna ei ny periode der vi må snu steinar og sjå kvar vi kan spare på drifta. Driftsnivået vårt ligg for høgt, og vi har allereie nådd taket for lånegjelda vår. Eg trur vi må vere realistar og seie at vi ikkje har råd til store investeringar i denne fireårsperioden. Eigedomsskatt er uaktuelt så lenge nabokommunane greier seg utan dette.

9. Mange ungdomar har det ikkje så bra. Korleis skal ein snu dette?

Ja, det er eit stort tankekors at fleire ungdomar rapporterer at dei slit psykisk, og vi merkar også eit aukande rusproblem. Eg trur det viktigaste er at vi no får i gang att dei tiltaka vi hadde gjennom interkommunalt samarbeid, satsar sterkare på førebygging i skulen (MOT) og som konkrete tiltak foreslår vi å opprette ungdomsklubb i kommunen.

10. Korleis vil de legge til rette for kultur og idrett sine levekår?

Kulturmidlane vart kutta ved siste budsjett. Dei må vi få på plass att – og vi bør målrette dei inn mot tiltak for barn og unge. Når økonomien blir betre, så bør tiltak som verkar positivt på oppvekstmiljøet til barn og unge vere eit prioritert område.

11. Kva er dykkar tre viktigaste lokale kampsaker, i prioritert rekkefylgje?

Vi har sett stikkorda: bulyst, samferdsle, barn og ungdom som hovudsatsingsområde for fireårsperioden.

12. Kom med ein kortfatta appell til slutt.

Vi treng ein «ny giv» i Sande kommune! Vi må få folk til å ønskje å bu i kommunen vår, og vi må få orden på økonomien slik at vi ikkje er avhengige av svingingar på børsen. Senterpartiet ønskjer å vere aktive med å påverke framtida vår, ikkje minst på samferdselssida. Sande yter gode tenester, og med Senterpartiet sine prioriteringar vil Sande framleis vere ein god kommune å bu i framover. Godt val!