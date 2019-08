– Set tæring etter næring

Nyhende

1. Kva konkrete tiltak bør setjast i verk for å styrke folketalsutviklinga?

Marknadsføre Sande kommune som bu- og trivselskommune, der ein får synleggjort næringslivet, høg kulturell aktivitet og eit rikt og mangfaldig friluftsliv. Starte opp eit pionerprosjekt med tilrettelegging for havbruk i samarbeid med nabokommunane.

2. Bør skulestrukturen endrast? Kvifor/kvifor ikkje?

Dette er eit tviegga sverd. Slik situasjonen har utvikla seg, med redusert barnetal og born som er flytta over til privat skule i Myrvåg, må noko gjerast. I 2020 må Sande kommune gjere ei slutning i om skulestrukturen må endrast. Men slutninga må takast utifrå intensjonane i barnekonvensjonen «Til barnets beste».

3. Korleis bør helse- og omsorgstilbodet utviklast vidare?

Helse- og omsorgstilbodet må utviklast vidare, mellom anna ved at ein tek i bruk smarte velferdsteknologiske løysingar for å skape betre og tryggare omsorg. Vi må kjempe for å halde på Volda sjukehus og Mork rehabiliteringssenter. Etablere aktiviseringstilbod for eldre, gjennom blant anna «Eldre hjelper eldre».

4. Kva samferdselstiltak bør prioriterast i åra framover?

I fyrste rekke kjempe for betre ferjeregularitet enn det Kommunal og moderniseringsdepartementet legg opp til, og at infrastrukturen ved ferjekaiene til Sandsøy og Kvamsøy vert utbetra. Arbeidet med Sande fastlandssamband og Rovdefjordsambandet må vidareførast. Det må samstundes arbeidast med mindre samferdselstiltak med etablering av gangvegar og andre trafikktryggingstiltak.

5. Kva kommunale klimatiltak vil de gjennomføre?

Sande kommune bør verte ein føregangsinstitusjon, «Best på miljø!» Det må gjennomførast ei miljøanalyse i alle sektorar for å synleggjere kva område som kan forbetrast. Utnytte offentlege tilskotsordningar innan ENØK, og etablere ladepunkt for elbilar i kommunen.

6. Bør det brukast kommunale midlar på utvikling av turisme/reiseliv? På kva måte/kvifor ikkje?

Sande kommune har i dag det kommunale næringsfondet, som støttar nyetablering og ny utvikling. Sande kommunestyre har også vedteke å delta i ei felles satsing for ein reiselivsplan for kommunane på Søre Sunnmøre. Ein reiselivsplan er naudsynt for å ta ut potensialet for Sande Kommune som turistkommune og arbeide aktivt saman med private aktørar.

7. Korleis vil de bidra til ytterlegare sentrumsutvikling/handel?

Etablere fleire sentrumsnære leilegheiter (både sjøleigar og utleigehusvære). Ordningar gjennom Husbanken bør utnyttast betre. Vere aktiv i samarbeid med næringsliv for å etablere handelsverksemder som næringsliv og private spør etter.

8. Korleis skal kommunen kutte kostnader og auke inntekter? Ver konkret!

Sande kommune er Robek-kommune (under Fylkesmannen i økonomisk styring). Sande Kommune må saman med Fylkesmannen utvikle ein samfunnsplan for å få skuta på rett kjøl. Samfunnsplanen må vere slik rigga at ein investerer i framtidsretta gode tiltak. Her må ein legge til retta for næringslivet og at fleire vil busetje seg i kommunen. Etablere interkommunale arbeidsplassar, og reforhandle dagens interkommunal fordelingsnøkkel.

9. Mange ungdomar har det ikkje så bra. Korleis skal ein snu dette?

Arbeide saman med ungdomsrådet for å få fram konkrete tiltak, og få på plass ein ungdomsarbeidar i kommunen. Vi må leggje til rette for møteplassar for ungdom, på tvers av bygdelaga.

10. Korleis vil de legge til rette for kultur og idrett sine levekår?

Ordninga med kulturmidlar må gjennomførast. Kommunen må vere ein tilretteleggar overfor idrett og kulturarbeidet. Antall søknader på tippemidlar og kulturarbeid mot eksterne ordningar må betydeleg opp. Ordninga med kulturmidlar må gjenninnførast

11. Kva er dykkar tre viktigaste lokale kampsaker, i prioritert rekkefylgje?

1. Sande kommune må omstillast og setje tæring etter næring for å få eit betre økonomisk handlingsrom.

2. Tryggleik i fellesskapet, med gode oppvekstvilkår for born og unge og føre ein eldrepolitikk som møter utfordringane vi har framfor oss.

3. Trygge eksisterande arbeidsplassar og leggje til rette for nyetableringar og befolkningsvekst.

12. Kom med ein kortfatta appell til slutt.

Sande Arbeidarparti skal vere eit parti nært folk «i eit sterkare fellesskap» og finne gode løysingar som gjer folk sine liv enklare og betre.

Bruk stemmeretten din!