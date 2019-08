– Meir miljøvenleg

Nyhende

1. Kva konkrete tiltak bør setjast i verk for å styrke folketalsutviklinga?

Blant anna legge forholda betre til rette for dei som ønskjer å selje bustaden sin og flytte i livløpsleiligheit. Berre her på Moltu har fleire pensjonistar selt husa sine og flytta i leilegheit i andre kommunar fordi her er dårleg tilbod. Livsløpsleilegheiter i alle bygder.

2. Bør skulestrukturen endrast? Kvifor/kvifor ikkje?

Per i dag og dei nærmaste åra, er ingen skular små nok til å bli nedlagt. For lite å spare i høve til kostnaden til elevane.

3. Korleis bør helse- og omsorgstilbodet utviklast vidare?

Legge til rette for at folk kan få bu heime/i livløpsleiligheit lengst mogleg med tilstrekkeleg hjelp.

4. Kva samferdselstiltak bør prioriterast i åra framover?

Nerlandsøybrua og Remøybrua må prioriterast, også kommunale vegar som Jøsok og Remøy.

5. Kva kommunale klimatiltak vil de gjennomføre?

Vi ønsker folkeaksjon mot forsøpling. Barn og ungdom må få undervisning om kva kvar enkelt praktisk kan gjere, både førebygging og opprydding.

6. Bør det brukast kommunale midlar på utvikling av turisme/reiseliv? På kva måte/kvifor ikkje?

Det er viktig at det finst gode toalettforhold og vedlikehald av desse på alle dei fine badestrendene vi har i kommunen, elles blir det lett forsøpling. God merking av turistmål både i fjell og fjøre.

7. Korleis vil de bidra til ytterlegare sentrumsutvikling/handel?

Det første må vere å få til felles opningstider. Fleire parkeringsplassar.

8. Korleis skal kommunen kutte kostnader og auke inntekter? Ver konkret!

Veit ikkje nok om drifta av Herøy kommune til å kunne svare på dette.

9. Mange ungdomar har det ikkje så bra. Korleis skal ein snu dette?

Dette er ikkje først og fremst berre eit politisk spørsmål. Alle vaksne i samfunnet har eit ansvar når det gjeld dette, korleis vi omtalar andre, og vi må sjå verdien i alle medmenneske. Dei som har det vanskeleg og ønsker det, må få høve til å kome til dømes til samtalegrupper der dei kan få gi uttrykk for det som plagar dei og kvifor. Her bør vere eit godt samarbeid mellom kyrkjene og frivillige organisasjonar.

10. Korleis vil de legge til rette for kultur og idrett sine levekår?

Kulturskulen fungerer vel bra slik han gjer i dag. Kommunal støtte til gode tiltak.

11. Kva er dykkar tre viktigaste lokale kampsaker, i prioritert rekkefylgje?

1. Arbeide for ei reinare og meir miljøvenleg kommune.

2. Bevaring av skulestrukturen.

3. Arbeid til alle.

12. Kom med ein kortfatta appell til slutt.

Å ha kristendomen som verdigrunnlag i samfunnet vårt, respekten for den einskilde, verdien på eit menneskeliv og ansvar for vår neste. Vi vil ha Jesus tilbake til barnehagar, skular og institusjonar. Vi vil ha valfridom til foreldre, hjelpetrengande og sjuke.