Gursken: To bilar i samanstøyt- ein til sjukehus

Klokka 14.30 kolliderte to bilar i låg fart ved vegskifte nær Joker Gursken. I den eine bilen sat der fem personar og i den andre var der to. Ein person er frakta til Ålesund sjukehus for observasjon. Skadeomfanget til vedkomande er ikkje kjent for politiet. Dette opplyser operasjonsleiar Roar Fylling til Vestlandsnytt.