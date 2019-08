Strålande hauststart for Larsnes-jentene

Nyhende

Endeleg er sommaren og skuleferien over - og haustsesongen for Larsnes J16 har starta. Fredag var det Sykkylven som var kampgjestar, og det vart nok ein hard og tett kamp for jentene.

Etter ein litt famlande start fekk Larsnes til eit bra banespel og var det førande laget. Men Sykkylven var gode og braut høgt på bana, og tok etterkvart leiinga i kampen.

Larsnes mista likevel ikkje trua og fortsette å spele ball, og kom til fleire gode sjansar utover i første omgang. Det var derfor fortent at Larsnes fekk ei redusering like før pause. Pausa nytta laget tydeligvis godt, for andre omgang start med godt spel av Larsnesjentene og målsjangsane kom tett. Med så mange og store sjansar må også måla kome, og det gjorde dei - både eitt og to.

Ti minutt før kampslutt var stillinga 3-2 til Larsnes, og med to lag som ville vinne vart dei siste ti minutta ein hard batalje. Men ein myndig og god dommar leia kampen på ein god måte, og når sluttsignalet gikk stod det 3-2 til Larsnes - herlig!

Ein fotballkamp har sjølvsagt fleire gode enkeltprestasjonar, men det er det kollektive som vert utslagsgivande i fotballkampar. Slik var det også i denne kampen - godt samhold og samspel mellom jentene - og coaching i verdensklasse av trenar Tobben - gir resultat!