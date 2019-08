Rådmannen vil ikkje ha småbåthamn og molo på Kleivaneset - formannskapet ikkje einige

Nyhende

– Eg er veldig usikker på dette med å ta ut småbåthamna. Det vil vere knallhardt å seie at det skal ut av planen, spesielt når småbåthamner gjer ting attraktivt, sa Tine Storøy (H) tidleg i diskusjonen under formannskapsmøtet førre veke.

På vegner av Kvalsvik Elektro Eigedom AS har B Tarberg AS no kome med eit forslag til reguleringsplan for Kleivaneset i Fosnavåg. Her vil tiltakshavaren legge til rette for bygging av nye bustadar, som ei vidare satsing på fleire folk busett i sentrum. Som ein del av prosjektet er det planlagt ny småbåthamn, molo, leikeplass, badeplass, veg og gangstiar.

I si saksutgreiing skriv rådmannen at han ikkje har nokon innvendingar til bustadprosjektet, og viser til at etablering av konsentrerte bustadar er i tråd med kommunen sin intensjon om å etablere fleire sentrumsnære bustadar. Han meiner og at ein må rekne med ei høgare utnytting dess nærare sentrum ein vil etablere seg.

Dårlegare vassutskifting

Dei andre forslaga er derimot rådmannen skeptisk til. Når det gjeld småbåthamn og molo skriv Kopperstad at dei positive konsekvensane som plankonsulenten peiker på nok er riktige. Han sikter då til at moloen og småbåthamna truleg vil skjerme for bølgjepåverknad.

Rådmannen meiner derimot at det ikkje har blitt vurdert om eit så omfattande tiltak kan føre til dårlegare vassutskifting i Kleivavika, og eventuelt også gjere området mindre attraktivt. Han vil derfor sjå dokumentasjon på at det ikkje er tilfelle, om han skal vurdere saka på nytt.

Ikkje behov for badeplass

Rådmannen er i utgangspunktet positiv til tiltak for ålmenta i strandsona, men er derimot usikker på om det er behov for endå ein badeplass i Kleivavika. Han trur det vil vere meir tenleg at ein satsar på å tilfelle badeplassen i Kleivavika, i staden for å etablere fleire mindre badeplassar.

Feil plassering av leikeplass

Når det gjeld den planlagde leikeplassen er denne plassert nær badeplassen. I søknaden blir det peika på at leikeplassen er plassert slik at han er oversiktleg frå alle bustadareala. Noko som vil gi ein auka tryggleik for foreldra.

Rådmannen meiner derimot at slik leikeplassen er tenkt vil han liggje på eit nes med hellande terreng mot sjøen. Leikeplassen oppfyller heller ikkje avstandskrava på 50 m til dei nordlegaste bustadtomtene. Kopperstad viser til at han i liknande saker, til dømes på Nærøya, har tilrådt at leikeplassar ikkje skal leggast mot sjøkanten, men heller inn mellom bustadområda. Slik sikrar ein også ei sentral plassering av leikeplassen, skriv rådmannen, som samtidig tilrår å seie nei til den planlagde plasseringa.

Rådmannen fekk støtte frå Olaug Andreassen (Ap) når det gjeld leikeplassen.

– Eg tenkjer at om leikeplassen skal ligge der han er plassert no, vil ungane flyge langt opp på land. For der er det vêrhardt, meinte Andreassen.

Ho fekk støtte frå partifelle Jens Terje Johnsen, som slo fast at det viktigaste må vere at ein sikrar barna si tryggleik.

– Vi vil ha båten nær heimen

Linn-Therese Sævik (KrF) meinte derimot at det var heilt nødvendig å leggje til rette for småbåthamn og molo.

– På Bergsøya er det få båtplassar. Vi som bur her har gjerne lyst til å reise på sjøen, og då vil vi ha båten vår nær heimen, sa Sævik.

Leiv Aarflot (Ap) hadde vanskar for å sjå korleis moloen ville vere til hinder.

– Han treng ikkje vere tett. Vi kan til dømes ha eit røyr for å sikre gjennomstrøyming, meinte Aarflot.

Formannskapet gjekk til slutt samrøystes inn for å ikkje støtte rådmannen sine forslag om å ta småbåthamn og moloar ut av planforslaget. Heller ikkje flytting av leikeplassen fekk rådmannen støtte for. Planforslaget vert no lagt ut for offentleg ettersyn.

– Eg er ikkje så oppteken av kva fylkesmannen meiner, eg vil heller vite kva dei lokale meiner om saka, kommenterte ordførar Arnulf Goksøyr (H).