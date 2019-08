- Vi er stolte og audmjuke

Nyhende

- Fyrst og fremst er vi veldig stolte for at ei lita bedrift i Sande kan stikke av med denne prestisjeprisen. Men vi er også audmjuke, spesielt når vi ser dei to sterke finalistane vi konkurrerte imot. Framo AS og Mørenot-gruppen hadde begge flotte standar, og det er kjekt å kunne måle seg mot etablerte bedrifter som dei.